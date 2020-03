Biatlonski zaključek sezone na Holmenkollnu odpovedan

Holmenkollen, 12. marca - Biatlonska sezona svetovnega pokala se bo zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa končala ta konec tedna v finskem Kontiolahtiju, so sporočili z Mednarodne biatlonske zveze (Ibu), potem ko so zaradi odredbe nacionalnega inštituta za javno zdravje na Norveškem prepovedali izvedbo zadnjih tekem na Holmenkollnu od 20. do 22. marca.