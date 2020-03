Ministrstvo z usmeritvami o organizaciji dela v primeru začasne prekinitve izvajanja študijske dejavnosti

Ljubljana, 12. marca - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je univerzam v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem in novomeški fakulteti za informacijske študije danes poslalo usmeritve o organizaciji dela v primeru začasne prekinitve izvajanja študijske dejavnosti. Prav tako so jih posredovali javnim študentskim domovom, so sporočili z ministrstva.