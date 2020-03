V Slovenski evangeličanski cerkvi želijo ob epidemiji ljudem stati ob strani

Ljubljana, 12. marca - V Slovenski evangeličanski cerkvi podpirajo ukrepe, ki so jih zaradi širjenja novega koronavirusa sprejele pristojne institucije in jih bodo tudi upoštevali ter izvrševali. Kot so sporočili, želijo ravnati odgovorno ter ljudem stati ob strani s konkretnimi dejanji in pomočjo - tako duhovno kot materialno v okviru možnosti.