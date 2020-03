Nekatera velika nakupovalna središča že s spremenjenim delovnim časom

Ljubljana, 12. marca - Nakupovalna središča v lasti družbe Spar European Shopping Centers (SES) bodo od petka obratovala po spremenjenem delovnem času. Ljubljanska Citypark in Center Vič, mariborski Europark in celjski Citycenter bodo tako od ponedeljka do sobote odprti od 10. do 18. ure, ob nedeljah pa zaprti. Za trgovine Interspar spremembe ne veljajo.