Zmagovalca sezone Kraft in Lundbyjeva, Slovenci peti v pokalu narodov

Trondheim, 12. marca - Zmagovalca predčasno končane 41. sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih sta danes postala Avstrijec Stefan Kraft in Norvežanka Maren Lundby. Slovenski skakalci in skakalke so v pokalu narodov končali na petem mestu, najboljši v svetovnem pokalu so bili Peter Prevc na osmem mestu ter Nika Križnar in Ema Klinec na sedmem oziroma osmem mestu.