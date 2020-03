Janez Cigler Kralj - minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ljubljana, 13. marca - Janez Cigler Kralj je v prve politične vrste stopil iz ozadja NSi. Četudi mu nekateri očitajo pomanjkanje referenc in strokovnosti, funkcijo ministra razume kot izziv, za katerega prevzema vso odgovornost. Med njegovimi prioritetami so sodobnejši in bolj življenjski sistem socialnih pomoči, skrb za starejše in okrepitev družinske politike.