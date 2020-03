Aleksandra Pivec - ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ljubljana, 13. marca - Na vrhu ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ostaja Aleksandra Pivec, ki je to funkcijo opravljala že v vladi Marjana Šarca. V tem mandatu želi nadaljevati prizadevanja za ohranitev kmetijstva in podeželja, ki pa morata slediti trendom. Med njimi je trajnostni razvoj, ki po njenem mnenju prinaša tudi možnosti krepitve dodane vrednosti.