Poziv zveze aktivov svetov staršev za zagotovitev varstva za otroke

Ljubljana, 12. marca - V zvezi aktivov svetov staršev glede zapiranja vrtcev in šol s ponedeljkom opozarjajo, da je treba nujno najti ustrezno rešitev za varstvo otrok, za katere starši ne bodo mogli poskrbeti sami, in da učni proces ne sme popolnoma zastati. V Svizu pozivajo k iskanju rešitve, kako uspešno zaključiti šolsko leto, in zagotovitvi pravic zaposlenih.