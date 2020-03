Po razglasitvi pandemije še ostrejši ukrepi v boju proti koronavirusu

pripravil Mihael Šuštaršič

Peking/Washington/Rim, 12. marca - Potem ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila pandemijo zaradi novega koronavirusa, so številne države še zaostrile ukrepe za omejitev njegovega širjenja. V Italiji so še dodatno zaostrili karanteno. Ameriški predsednik Donald Trump pa je celo prepovedal potovanja iz Evrope.