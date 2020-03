Slovenska škofovska konferenca: Do nadaljnjega odpovedane vse maše

Ljubljana, 12. marca - Slovenski škofje so na dopisni seji Slovenske škofovske konference (SŠK) določili izredne ukrepe za preprečevanje širjenje koronavirusa. Tako bodo v cerkvah od petka odpovedane vse maše, podeljevanje zakramentov, ljudske pobožnosti in župnijska praznovanja. Praznovanje porok in krsta bo odloženo, pogrebi pa le ob strogem upoštevanju navodil.