Anketa Valicona: Tri četrtine prebivalcev zaskrbljenih zaradi koronavirusa, a večina med njimi zmerno

Ljubljana, 12. marca - Javnomnenjska raziskava, ki jo je družba Valicon izvedla v sredo in danes, je pokazala, da so v Sloveniji skoraj vsi prebivalci seznanjeni s širjenjem novega koronavirusa, tri četrtine je zaskrbljenih, a večina med njimi zmerno. Na prvem mestu je z naskokom skrb za družino. Večina še vedno meni, da so vladni ukrepi premalo strogi.