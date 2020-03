V Mariboru pripravljeni na razglasitev epidemije

Maribor, 12. marca - Člani novoustanovljenega sveta za obvladovanje širjenja novega koronavirusa v Mestni občini Maribor zagotavljajo, da so vse službe v mestu ustrezno pripravljene na razglasitev epidemije. Občane in občanke pozivajo, da se držijo navodil in skrbijo za svoje zdravje, saj se bodo le tako lahko izognili poslabšanju položaja.