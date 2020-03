EU migrantom v Grčiji ponuja finančno pomoč za vrnitev v matične države

Atene, 12. marca - Približno 5000 prosilcev za azil, ki so v migrantskih centrih na grških otokih, bo dobilo možnost finančne spodbude za vrnitev v matično domovino, da bi omilili migracijski pritisk v Grčiji, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v Atenah napovedali predstavniki EU in Grčije.