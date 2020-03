Pivčeva: Prihaja do težav pri preskrbi s sadjem in zelenjavo iz tujine, živil dovolj

Ljubljana, 12. marca - V Sloveniji kljub epidemiji koronavirusa trenutno ne primanjkuje nobene vrste živil, prihaja pa do težav pri preskrbi s svežim sadjem in zelenjavo iz tujine, je danes povedala ministrica za kmetijstvo, ki opravlja tekoče posle, Aleksandra Pivec. Pristojni pozorno spremljajo razmere in pripravljajo strategije za primer pomanjkanja, je zagotovila.