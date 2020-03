Indeks na Ljubljanski izgubil skoraj devet odstotkov

Ljubljana, 12. marca - Indeks SBI TOP je danes na Ljubljanski borzi izgubil 8,96 odstotka in trgovanje sklenil pri 753,70 točke. Vlagatelji so ustvarili za 6,15 milijona evrov prometa, od tega največ z delnicami Petrola (2,27 milijona evrov) in Krke (1,72 milijona evrov), delnici pa sta izgubili 7,06 oz. 10,34 odstotka.