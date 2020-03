Teniška tekmovanja prekinjena za šest tednov

Miami, 12. marca - Krovna moška teniška zveza (ATP) je zaradi želje po preprečevanju nadaljnjih okužb z novim koronavirusom prekinila vse tekmovalne procese pod svojim okriljem za šest tednov, so pri ATP sporočili v izjavi za javnost. S tem so odpovedali vse turnirje najvišje ravni ATP ter nižje ravni serije challenger do 20. aprila.