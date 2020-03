Odbor DZ predstavitev kandidatke za ministrico za izobraževanje Simone Kustec ocenil kot ustrezno

Ljubljana, 12. marca - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je prestavitev kandidatke za ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec ocenil kot ustrezno. Za takšen sklep je glasovalo 10 članov odbora, proti pa jih je bilo šest. Glavni cilj ministrovanja Kustečeve bo krepitev ugleda sistema izobraževanja, znanosti in športa.