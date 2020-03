Dodatne ukrepe sprejemajo tudi v celjski in slovenjgraški bolnišnici

Celje/Slovenj Gradec, 12. marca - Celjska bolnišnica je zaradi aktualnih razmer začela priprave na novo organizacijo dela. Ta predvideva odpovedovanje izvajanja nenujnih zdravstvenih storitev in notranjo reorganizacijo dela za zagotavljanje ustreznih prostorskih, opremskih in kadrovskih virov. Dodatne ukrepe so danes sprejeli tudi v slovenjgraški bolnišnici.