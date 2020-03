Na Koroškem okrepili vstopno točko, v bolnišnici sprejeli dva bolnika s sumom na okužbo

Slovenj Gradec, 12. marca - Na Koroškem doslej pristojni niso potrdili primerov okužb z novim koronavirusom, so pa v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec sprejeli dva bolnika, pri katerih obstaja sum na okužbo in na rezultate brisov še čakajo. Medtem so danes v Slovenj Gradcu okrepili regijsko vstopno točko, kjer opravljajo brise za tja napotene bolnike.