UKC Maribor ukinja vse nenujne posege in preglede

Maribor, 12. marca - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, kjer so danes sprejeli dva nova bolnika s potrjeno okužbo z novim koronavirusom, so se odločili, da še bolj skrčijo ostalo delo v zavodu. Od petka v celoti ukinjajo nenujni kirurški program in vse neurgentne diagnostične in terapevtske postopke za ambulantne bolnike.