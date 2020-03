Novinarjem na voljo navodila za primere groženj in napadov

Ljubljana, 12. marca - Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je pripravilo navodila za novinarje, ki so žrtve groženj in napadov. Novinarji po navedbah DNS tudi v teh dneh opravljajo izredno pomembno delo obveščanja javnosti o novem koronavirusu, ob tem pa so izpostavljeni velikim obremenitvam, žal pa tudi grožnjam, žalitvam in spletnemu nadlegovanju.