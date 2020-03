Avtoprevozniki opozarjajo na katastrofalne razmere

Ljubljana, 12. marca - Trenutne razmere zaradi koronavirusa so za avtoprevoznike katastrofalne, še poslabšuje pa jih pomanjkanje informacij, je za STA dejal predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek. Vozniki, ki so obtičali v zastoju pred mejnim prehodom Obrežje, so v sredo sicer lahko zapustili avtocesto. Opozoril je, da bo dobavna veriga morda kmalu prekinjena.