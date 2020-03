Šter: Odsvetujemo potovanja v ZDA, tisti, ki so tam, naj čim prej pridejo nazaj

Ljubljana, 12. marca - MZZ vsem, ki načrtujejo pot v ZDA, svetuje, da načrte opustijo in pot preložijo, tisti, ki so v ZDA, pa naj se vrnejo domov, je danes poudaril vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter. Razglasitev pandemije in epidemije je dovolj za sprožitev postopkov, če agencije ne želijo vrniti denarja pri odpovedi potovanj, je poudaril.