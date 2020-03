Slovenski policisti na grško-turški meji vsaj do maja

Ljubljana/Atene, 12. marca - Štirje slovenski policisti so na grško-turški meji v okviru sil za hitro posredovanje Evropske agencije za zunanje meje (Frontex) začeli izvajati pomoč Grčiji pri soočanju z novim migracijskih valom. Na območju kopenske meje med državama na severovzhodu Grčije bodo najmanj do 6. maja, lahko pa tudi dlje, če bodo dogodki to zahtevali.