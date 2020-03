Pozitiven košarkar Real Madrida, v karanteni zato tudi nogometaši

Madrid, 12. marca - Koronavirus se je razširil tudi med košarkarji Real Madrida. Pozitiven je bil eden od članov prve ekipe, glede na to, da si košarkarji in nogometaši delijo skupne prostore za trening v Valdebebasu, so zdaj vsi v karanteni. Španski mediji poročajo, da gre za ameriškega centra Treya Thompkinsa.