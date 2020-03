Pregled ukrepov občin za preprečevanje širjenja koronavirusa

Ljubljana, 12. marca - Pregled ukrepov, za katere so občine sporočile, da so jih sprejele za preprečevanje širjenja koronavirusa s svežimi informacijami na vrhu seznama.

LJUBLJANA

Z namenom preprečevanja širjenja koronavirusa tirna vzpenjača na Ljubljanski grad do nadaljnjega ne obratuje. Ljubljanski grad, stalne muzejske postavitve in trenutne razstave ter gostinski lokali v domeni najemnikov, za zdaj ostajajo odprti, velja pa omejitev števila obiskovalcev v razstavnih prostorih ter odpoved prireditev v zaprtih prostorih in vodenih ogledov za skupine.

Prostori Narodne in univerzitetne knjižnice bodo od petka do preklica zaprti za uporabnike. Uporabnikom bodo do nadaljnjega nudili storitve po spletu oziroma po telefonu. Uporabnikom, ki imajo na dom izposojeno gradivo (tudi medknjižnično), so rok izposoje podaljšali za dodatnih 30 dni.

MARIBOR

V Mestni občini Maribor uvajajo ukinitev plačevanja z gotovino na mestnih avtobusih. Od ponedeljka, 16. marca, na vseh mestnih avtobusih voženj začasno pri vozniku ne bo mogoče plačevati z gotovino in s papirnatimi kupončki za eno vožnjo. Potnike zato pozivajo, da pravočasno poskrbijo za nakup ustreznih vozovnic v predprodaji - plastičnih kartic z eno ali več vožnjami. To lahko storijo na blagajni na glavni avtobusni postaji v Mlinski ulici, na spodnji postaji Pohorske vzpenjače, v Turistično informacijskem centru Maribor in na vseh zunanjih prodajnih mestih (trafikah). Omenjeni ukrep ukinitve plačevanja z gotovino in papirnatimi kupončki za eno vožnjo pri vozniku na avtobusu bo veljal do nadaljnjega oziroma do preklica.

Družba Nigrad od petka, 13. marca, za stranke in uporabnike storitev ukinja uradne ure na sedežu družbe na Zagrebški cesti 30, za vprašanja in potrebne informacije pa bodo dosegljivi na elektronskem naslovu info@nigrad.si.

Do nadaljnjega so odpovedane vse prireditve Narodnega doma Maribor.

CELJE

Mestna občina Celje s petkom, 13. marca, zapira mestno blagajno in glavno pisarno. Prav tako ne bo uradnih ur v občinski upravi Mestne občine Celje, dogodki v Narodnem domu pa so odpovedani. Občinska uprava bo še naprej dosegljiva po telefonu in elektronski pošti.

Do preklica so za obiskovalce zaprti TIC center na Glavnem trgu, Pokrajinski muzej Celje, Celjski dom in Center sodobnih umetnosti. Na sedežu Zavoda Celeia Celje lahko občani do nadaljnjega urejajo samo nujne zadeve. Vsi sestanki na sedežu zavoda so odpovedani do preklica.

VELENJE

Upravna stavba PUP-Saubermacher bo do nadaljnjega zaprta. Stranke naprošajo, da osebno opravijo le najnujnejše storitve, pred osebnim obiskom pa poskušajo rešitev poiskati po telefonu na številkah 03/896-87-11, 03/896-87-18 ali 051/244-521 oziroma pišejo na elektronski naslov podjetje@pup-saubermacher.si.

V Zbirni center Velenje je vstop možen le s položnico PUP-Saubermacher in osebnim dokumentom. Zaradi preprečitve prenosa bolezni, naj stranke položnico prislonijo na steklo, da lahko z optično napravo preberejo kodo. V primeru, da stranka nima položnice, ne bo mogla vstopiti v zbirni center.

Muzej premogovništva Slovenije v Velenju bo zaprt od petka do preklica.

SLOVENJ GRADEC

Občinska uprava Mestne občine Slovenj Gradec bo do preklica ukrepov za občane na voljo preko telefona 02/881-21-10 ali elektronskih naslovov, osebne obiske uprave pa, razen v izjemno nujnih in neodložljivih primerih, popolnoma odsvetujejo. Občanom svetujejo tudi upoštevanje navodil zdravstvenih služb ter dosledno upoštevanje navodil za samovarovanje pred okužbo.

TRŽIČ

Do preklica bo na Občini Tržič mogoče osebno urejati le nujne zadeve, z obveznim predhodno dogovorjenim terminom z uslužbencem, ki ga občani potrebujejo, sicer pa naj se obrnejo na elektronski naslov obcina@trzic.si, telefonsko številko 04/597-15-10 ali navadno pošto na naslov Trg svobode 18, 4290 Tržič. Plačevanje v sprejemni pisarni do nadaljnjega ne bo mogoče, zato naj se občani poslužujejo plačil prek elektronskega bančništva.

Prav tako občina do nadaljnjega odpoveduje vse dogodke, ki jih organizira ali soorganizira.

ŠKOFJA LOKA

Občina Škofja Loka in Upravna enota Škofja Loka danes vzpostavljata omejitev za stranke za najnujnejše primere, od petka dalje pa bodo poslovali samo preko telefona in elektronskih sporočil. Mladinski centri (MDC Blok, DC OM, DCM Podlubnik, Zavod O) se bodo zaprli, prav tako so do nadaljnjega odpovedane vse dejavnosti v telovadnicah in bazenih.

Knjižnica Ivana Tavčarja bo od ponedeljka, 16. marca, do nadaljnjega prenehala z izvajanjem vseh dodatnih dejavnosti, še naprej pa bodo vse enote knjižnice odprte za izposojo. Prav tako bodo uporabnikom na voljo čitalnice.

BOHINJ

Od danes so odpovedani vsi dogodki v organizaciji Javnega zavoda Triglavski narodni park in zaprta vsa informacijska središča Triglavskega narodnega parka.

MIREN-KOSTANJEVICA

Pomnik miru na Cerju bo do nadaljnjega zaprt za obiskovalce.

KAMNIK

Občina Kamnik odpoveduje vse prireditve ob prazniku Občine Kamnik. Prav tako so odpovedali slavnostno podelitev priznanj občine, ki je bila načrtovana v petek, 27. marca, ter prireditev s položitvijo venca k spomeniku Rudolfa Maistra in promenadni nastop Mestne godbe Kamnik.

BLED

V blejski občini sta od danes naprej za stranke zaprti občina in redarstvo. Občane pozivajo, da vse stvari urejajo po telefonu, elektronski pošti ali navadni pošti.