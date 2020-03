V Italiji veljajo še strožji ukrepi karantene

Rim, 12. marca - V Italiji od danes veljajo še strožji ukrepi karantene za celo državo. Zaprti so ostali bari, lokali in večina trgovin. Državljani imajo še vedno dostop do lekarn, pošt in trgovin z življenjskimi potrebščinami. Ukrep bo veljal do najmanj 25. marca in ga bodo lahko ob nadaljnjem širjenju novega koronavirusa še podaljšali.