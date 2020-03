GoOpti ustavlja prevoze v Italijo, Avstrijo in na Hrvaško

Ljubljana, 12. marca - Družba GoOpti je zaradi epidemije novega koronavirusa danes ustavila vse prevoze, povezane z Italijo. V ponedeljek bodo ustavili tudi vse prevoze, povezane s Hrvaško in Avstrijo. Ukrep velja do 3. aprila oz. do datuma, ki ga bodo določili pristojni organi, so sporočili iz družbe. Večino zaposlenih so danes poslali na čakanje.