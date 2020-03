Izpod porušenega hotela na Kitajskem izkopali še zadnjo žrtev

Peking, 12. marca - Na vzhodu Kitajske so danes izpod ruševin hotela v mestu Quanzhou izkopali še zadnjo žrtev. V zrušenju hotela, ki so ga nedavno preoblikovali v karanteno za tiste, ki so imeli stike z okuženimi z novim koronavirusom, je umrlo 29 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.