Glavni cilj Kustečeve bo krepitev ugleda in spoštovanja sistema vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 12. marca - Glavni cilj najverjetnejše prihodnje ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec bo krepitev ugleda, spoštovanja in zaupanja v delo sistema izobraževanja, znanosti in športa, za katerega je sicer prepričana, da je "na dobrih nogah". "Vse odločitve, ki jih bomo sprejemali, bodo šle v to smer," je dejala v predstavitvi na odboru DZ.