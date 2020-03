Velika globusa Brignonejevi in Kildeju, najboljša Slovenca Kranjec in Hrovatova

pripravil Sandi Mladenović

Kranjska Gora, 12. marca - Po odpovedi tekem v Kranjski Gori in Areju zaradi koronavirusa se je predčasno sklenila sezona 2019/2020 svetovnega pokala v alpskem smučanju. Zmagovalca skupnih seštevkov zime sta postala Italijanka Federica Brignone v ženski in Norvežan Aleksander Aamodt Kilde v moški konkurenci. Najboljša Slovenca sta Žan Kranjec in Meta Hrovat.