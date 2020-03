Pregled ukrepov občin za preprečevanje širjenja koronavirusa

Ljubljana, 12. marca - Pregled ukrepov, za katere so občine sporočile, da so jih sprejele za preprečevanje širjenja koronavirusa.

MARIBOR

V Mestni občini Maribor uvajajo ukinitev plačevanja z gotovino na mestnih avtobusih. Od ponedeljka, 16. marca, na vseh mestnih avtobusih voženj začasno pri vozniku ne bo mogoče plačevati z gotovino in s papirnatimi kupončki za eno vožnjo. Potnike zato pozivajo, da pravočasno poskrbijo za nakup ustreznih vozovnic v predprodaji - plastičnih kartic z eno ali več vožnjami. To lahko storijo na blagajni na glavni avtobusni postaji v Mlinski ulici, na spodnji postaji Pohorske vzpenjače, v Turistično informacijskem centru Maribor in na vseh zunanjih prodajnih mestih (trafikah). Omenjeni ukrep ukinitve plačevanja z gotovino in papirnatimi kupončki za eno vožnjo pri vozniku na avtobusu bo veljal do nadaljnjega oziroma do preklica.

CELJE

Mestna občina Celje s petkom, 13. marca, zapira mestno blagajno in glavno pisarno. Prav tako ne bo uradnih ur v občinski upravi Mestne občine Celje, dogodki v Narodnem domu pa so odpovedani. Občinska uprava bo še naprej dosegljiva po telefonu in elektronski pošti.

KAMNIK

Občina Kamnik odpoveduje vse prireditve ob prazniku Občine Kamnik. Prav tako so odpovedali slavnostno podelitev priznanj občine, ki je bila načrtovana v petek, 27. marca, ter prireditev s položitvijo venca k spomeniku Rudolfa Maistra in promenadni nastop Mestne godbe Kamnik.

BLED

V blejski občini sta od danes naprej za stranke zaprti občina in redarstvo. Občane pozivajo, da vse stvari urejajo po telefonu, elektronski pošti ali navadni pošti.