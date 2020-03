Ciudad de Mexico, 12. marca - Novi koronavirus se širi tudi v državah Latinske Amerike in na Karibih, kjer so doslej skupaj potrdili skoraj 200 primerov okužbe, zaradi koronavirusne bolezni pa sta umrla dva človeka, in sicer v Argentini in Panami. Države sprejemajo številne ukrepe in prepovedi, da bi zajezile širjenje virusa, poročajo tuje tiskovne agencije.