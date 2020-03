Teden slovenske drame odpovedan, nekateri javni zavodi odpovedali vse prireditve

Kranj, 12. marca - Zaradi povečane stopnje tveganja prenosa koronavirusa so v Prešernovem gledališču Kranj odpovedali 50. Teden slovenske drame, ki bi moral potekati od 27. marca do 6. aprila. Festival bodo predvidoma izvedli junija. Nekateri javni zavodi v kulturi pa so odpovedali vse prireditve.