Hrvaška na meji s Slovenijo zavrača vsa vozila, ki prihajajo iz Italije

Zagreb, 12. marca - Hrvaška je zaradi novega koronavirusa uvedla 14-dnevno karanteno za vse, ki prihajajo s kriznih območij, na meji s Slovenijo pa zavračajo vsa vozila, ki so prispela iz Italije. Na mejnih prehodih s Hrvaško zaradi poostrenega nadzora tudi danes prihaja do zastojev in daljšega čakanja, o čemer pa hrvaška policija, kot pravijo, ne ve nič.