Premiki vojaških vozil na relaciji na relaciji Novo mesto-Ljubljana-Vipava

Ljubljana, 12. marca - Slovenska vojska bo v času od 16. do 20. marca izvajala usposabljanje izven vojašnic in vojaških poligonov, zato bo v torek, 17. marca, med 8. in 12. uro, na relaciji Novo mesto-Ljubljana-Vipava povečan promet vojaških vozil, so sporočili z ministrstva za obrambo.