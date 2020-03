Hrastnik naznanil sum storitve kaznivih dejanj zoper bivše vodstvo Ceroza

Hrastnik, 12. marca - Občina Hrastnik je danes na pristojne organe podala naznanitev suma storitve več kaznivih dejanj s področja gospodarstva in varstva okolja zoper bivše poslovodstvo Centra za ravnanje z odpadki Zasavje (Ceroz). Očitajo mu nepravilnosti pri poslovanju, ki so privedle do večmilijonskega dolga, in okoljsko neprimerno ravnanje z odpadki.