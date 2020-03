Na Škofjeloškem v sredo umrl smučar

Škofja Loka, 12. marca - Škofjeloški policisti so v sredo obravnavali smrtno nesrečo smučarja. Okoliščine kažejo, da se je smučarju pred trčenjem v zaščitno blazino, ki je nameščena na drevesu, odpela smučka. Po trku je nezavesten obležal na smučišču in kljub takojšnji prvi pomoči umrl na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave Kranj.