Ljubljana, 12. marca - Novinarska konferenca Občine Kočevje in štaba Civilne zaščite, na kateri bodo spregovorili o trenutnem stanju v občini glede koronavirusa in ukrepih vlade, bo danes ob 10.30 v sejni sobi občine na Ljubljanski cesti 26 v Kočevju, so sporočili iz kočevske občine.