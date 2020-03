Tovarna Paloma v Sladkem Vrhu izhodišče za novo predstavo v SMG

Ljubljana, 12. marca - V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) bodo 19. marca premierno uprizorili avtorsko predstavo Paloma (since 1873): Saga o Sladkem vrhu in tovarni papirja. Režiserka Brina Klampfer in dramaturginja Kaja Blazinšek sta v besedilu skušali zajeti zlato dobo tovarne, trk dveh ideologij ter vse posledice, ki jih je prinesla družbi in kulturi kraja.