Vizjak za skrb za okolje ob hkratnem razvoju družbe in gospodarstva

Ljubljana, 12. marca - Kandidat za okoljskega ministra Andrej Vizjak se je v predstavitvi pred matičnim odborom DZ zavzel za negovanje skrbi za naravo in zdravo okolje ob hkratnem zagotavljanju razvoja družbe in gospodarstva. Kot prioritetna področja je navedel probleme s kopičenjem odpadkov, poenostavitev postopkov in pospešitev ključnih nacionalnih projektov.