Počivalšek: Umar napoved gospodarske rasti za letos prepolovil

Ljubljana, 12. marca - Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je napoved gospodarske rasti za letos prepolovil, je na zaslišanju pred člani odbora DZ za gospodarstvo danes povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki opravlja tekoče posle in bo na položaju ostal tudi v novi vladi. Do zdaj je Umar napovedoval triodstotno krepitev gospodarstva.