V Novem mestu razstava akvarelov Franca Goloba

Novo mesto, 12. marca - V Galeriji Krka v Novem mestu so od danes na ogled akvareli akademskega slikarja Franca Goloba, ki se ukvarja tudi s fotografijo in grafičnim oblikovanjem. Razstavljeni lirični akvareli prinašajo izbor Golobovih abstraktnejših motivov iz ciklov akvarelnih krajin, ki jih je zadnja tri in pol desetletja ustvarjal v severnoprimorskih krajih in tujini.