Težave zaradi koronavirusa tudi na turističnih kmetijah

Celje, 12. marca - Posledice širjenja novega koronavirusa občutijo tudi turistične kmetije. Vrstijo se odpovedi rezervacij, nekatere kmetije razmišljajo o začasnem zaprtju dejavnosti, so sporočili iz Združenja turističnih kmetij Slovenije. Ob tem so pristojna ministrstva in ustanove pozvali k sprejemu nujnih ukrepov za zmanjšanje posledic izpada dohodka na kmetijah.