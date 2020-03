Na Kitajskem znova manj novih okužb s koronavirusom, v Seulu opozarjajo na novo žarišče

Peking/Seul, 12. marca - Na Kitajskem so danes znova potrdili manj okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so potrdili 15 novih okužb, kar je najmanj od začetka vodenja evidenc v januarju. 11 ljudi je umrlo. V Južni Koreji so medtem potrdili 114 novih okužb, oblasti pa svarijo, da bi se lahko zaradi več novih okužb v Seulu bolezen hitro razširila po prestolnici.