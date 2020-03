Kralji do sedme zaporedne zmage

Los Angeles, 12. marca - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jim kot kapetan poveljuje slovenski zveznik Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL prišli do sedme zaporedne zmage. Tokrat so doma s 3:2 premagali moštvo Ottawa Senators. Uspehi zadnjih tekem jim v boju za končnico vseeno ne pomagajo, saj je že nekaj časa jasno, da je ta za njih v letošnji sezoni nedosegljiva.