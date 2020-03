Guterres pozval države k okrepitvi boja proti koronavirusu

New York, 12. marca - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v sredo pozval države k okrepitvi boja proti novemu koronavirusu, potem ko ga je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila za svetovno pandemijo. Ta razglasitev po Guterresovih besedah pomeni poziv k nujni akciji vseh in povsod.