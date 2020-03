Župan za četrtek in petek napovedal odpoved pouka v OŠ Šmarje pri Jelšah

Šmarje, 11. marca - Župan občine Šmarje pri Jelšah je nocoj na TVS napovedal, da pouk na osnovni šoli Šmarje pri Jelšah in na vseh podružnicah v četrtek in petek odpade. Pri eni od zaposlenih oseb na šoli so namreč potrdili okužbo z novim koronavirusom. Minister za zdravje Aleš Šabeder je v odzivu sicer dejal, da šola navodil za zaprtje ni dobila.