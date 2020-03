Ukrepi za omejitev širjenja koronavirusa še naprej v ospredju prizadevanj vlade in EU

Ljubljana/Bruselj, 12. marca - Po sprejetju odredb, s katerimi so med drugim omejili prihode iz Italije ter prepovedali večja zbiranja ljudi, bodo ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom in omilitev škode, ki ga povzroča, tudi danes v ospredju prizadevanj vlade in civilne zaščite. O vplivu na šolanje pa bodo razpravljali tudi pristojni ministri EU.