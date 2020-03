Tekme v Areju odpovedali zaradi okuženih v podporni ekipi sponzorja Fis

Are, 11. marca - Mednarodna smučarska zveza je zaradi novega koronavirusa odpovedala tekme svetovnega pokala alpskih smučark v Areju. Kot so sporočili, so pri treh članih podporne ekipe sponzorja Fis opazili simptome covid-19. Z odpovedjo tekem se je predčasno končal ženski svetovni pokal. Veliki kristalni globus je osvojila Italijanka Federica Brignone.